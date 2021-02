Gramado tem 68 novos casos de coronavírus nesta terça-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, registrou nesta terça-feira (02), 68 novos casos de coronavírus (Covid-19) e 20 recuperados da doença. Os dados revelam ainda que, 124 gramadenses estão em recuperação, sendo 111 em isolamento domiciliar e 19 internados no Hospital Arcanjo São Miguel (HASM). Gramado já realizou 20.244 testes para a Covid-19.

Dos 19 gramadenses hospitalizados, 13 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19), 11 com diagnóstico positivo para a doença e dois que aguardam os resultados dos exames. O COE revela que seis pacientes estão internados na enfermaria especializada, sendo dois com resultado positivo para o coronavírus e quatro que aguardam a chegada dos resultados do material encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen/RS). Apenas um paciente não residente está internado na UTI-Covid-19.