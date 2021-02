320 estudantes se inscrevem para processo seletivo de estágio na Prefeitura de Gramado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE/RS), recebeu 320 inscrições para o processo seletivo de estágio. As inscrições para o seletivo, que trouxe oportunidade para os estudantes de diversos cursos universitários e ensino médio, terminaram no último domingo (31). Ao todo, serão convocados 48 estudantes nas mais variadas áreas da Administração, além de cadastro reserva. A prova online acontece no próximo sábado (06), das 14 h às 15 h.

A secretária da Administração Juliana Fisch comemora o excelente número de inscritos. “Ficamos surpresos com o grande número de inscritos, isso é a valorização que os estudantes estão demonstrando com as oportunidades que surgem. Ingressando na Administração os estudantes terão contato direto com todos os processos que ocorrem diariamente dentro da Prefeitura. Como Administração ficamos felizes”, avalia. Os salários variam entre R$ 461,45 a R$ 692,18 para estudantes do ensino médio e R$ 636,40 a R$ 954,61 para estudantes de ensino superior.

As 48 vagas disponíveis são para estudantes dos cursos de Administração, Tecnologia em Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Arquitetura, Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Direito, Educação Especial, Educação Física, Engenharia Civil, História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, pós-graduação na área da Educação, Psicologia, Serviço Social, Turismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Veterinária, Sistemas de Informação e também para alunos do Ensino Médio e Magistério.