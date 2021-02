Canela – Prefeito e Secretário de Meio Ambiente acompanham obras de construção do Centro Municipal de Proteção dos Animais

Continua depois da publicidade

O centro está localizado na zona rural do Banhado Grande

O prefeito Constantino Orsolin e o secretário de Meio Ambiente Jackson Müller acompanharam na segunda-feira (1º), as obras de construção do Centro Municipal de Proteção dos Animais que está sendo construído na zona rural do Banhado Grande, em Canela.

O local contará com amplo espaço para atendimento dos animais, sala clínica e depósito para atendimento das demandas envolvendo os animais urbanos. Os investimentos são de aproximadamente R$ 250 mil reais provenientes de compensação ambiental decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Município de Canela e o Ministério Público Estadual, nos termos do IC. 00737.00003/2011 a ser construído por Parques da Serra – Bondinhos Aéreos – SCP.

Segundo o prefeito Constantino Orsolin a área total a ser construída será de 590,33m2, composta por baias de alvenaria, depósito de ração, utensílios e serviços e ambiente de apoio, contendo cozinha, recepção, salas de atendimento veterinário/cirurgia e pós-operatório, sanitários, depósito e vestiário. A estrutura deverá ter os serviços autorizados, promovendo o atendimento desta importante demanda municipal.

Para o Secretário Jackson as atividades possibilitarão ampliar as ações de castração e guarda responsável, proporcionando local adequado e estruturado para manutenção dos animais e ampliação das oportunidades de adoção consciente pela comunidade, integrando escolas e comunidade.

A secretaria está elaborando o “senso da bicharada”, como forma de envolvimento da comunidade para evitar os maus tratos e ampliar as ações de proteção aos animais.