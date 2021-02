Gramadense terá estádio multiuso até o final de 2022

Continua depois da publicidade

Obras na área do novo estádio na Linha Carazal começaram com manejo de vegetação e terraplenagem

Os trabalhos para a construção do novo estádio do Centro Esportivo Gramadense (CEG) estão em andamento na Linha Carazal. Após a aprovação do projeto e da licença de implantação em agosto, a diretoria do clube deu início ao manejo da vegetação e a terraplenagem do acesso. O objetivo é inaugurar o estádio multiuso até o final de 2022 para dar continuidade ao projeto de profissionalização do Gramadense.

Com assinatura dos arquitetos Rafael Bazzan Barros e Rafael Pazetto, o projeto foi concebido de acordo com o planejamento estratégico de profissionalização do clube. “O clube terá a possibilidade de continuar o trabalho com as categorias de base, além de possuir uma estrutura para sediar jogos de equipes profissionais”, afirma Rafael Barros.

Com 15,5 hectares de área, o Gramadense está utilizando 3,5 hectares do total. Na primeira fase do projeto, serão 9.000m² de área construída. Além do campo principal, está projetada uma arquibancada com três pavimentos e capacidade para quatro mil torcedores. No pavimento nível campo, ficam as estruturas administrativa do clube e das categorias de base, com alojamentos, salas de musculação, refeitórios, vestiários e suporte médico. No segundo piso, serão construídos dois vestiários padrão Fifa para equipes profissionais, zona mista, salão de eventos, cozinha de apoio, galeria de ex-presidentes e sala de troféus. Já no terceiro pavimento, fica a rampa de acesso às arquibancadas, camarotes e tribunas de imprensa. “O novo complexo foi projetado para ser mais do que um estádio de futebol. Buscamos o que existe de mais moderno no segmento para criar um espaço multiuso. Além de jogos e treinamentos, poderá receber shows e eventos de todos os tipos”, explica Barros.

CLUBE SUSTENTÁVEL

O presidente do Gramadense, Sandro Bazzan, observa que a construção do moderno complexo multiuso será possível em virtude da permuta feita com a área do antigo Estádio dos Pinheirais. Além de receber R$ 15 milhões pelo Pinheirais, o clube possui sete lojas, quatro decks, 79 boxes de garagem, 30 unidades hoteleiras e seis salas comerciais no complexo Vita Boulevard, que está sendo construído no terreno do antigo estádio. Na época do negócio, o clube recebeu o equivalente a R$ 37 milhões. Foram usados R$ 4 milhões na compra da área do novo estádio e R$ 11 milhões reservados para a construção – recurso que está aplicado desde que tramitam as licenças. Os outros R$ 22 milhões foram dados ao clube em área construída no Vita. “Hoje, temos dinheiro para tocar a obra e certamente o patrimônio é três vezes maior. Em março, o Vita será inaugurado e teremos receita para o clube”, afirma Sandro Bazzan.

Para o presidente, a operação do Vita é a garantia de saúde financeira do Gramadense. “O empreendimento vai nos gerar um rendimento mensal que nenhum outro clube do nosso porte possui. Não adiantava construir o novo estádio sem a garantia de recursos para custear as despesas de manutenção. O grande potencial financeiro do Gramadense está no Vita. Teremos condições de manter o clube com receita própria, sem precisar ficar passando o chapéu na comunidade”, destaca.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Bazzan salienta que o Gramadense continua firme nos propósitos de trabalhar com as categorias de base para alcançar a profissionalização. “Em 2022, iremos disputar competições estaduais com equipes criadas no próprio clube. Vamos continuar com o trabalho de base, com núcleos descentralizados em diferentes campos da cidade. O novo estádio terá uma estrutura para Gramado sentir orgulho e as famílias gramadenses são a essência do nosso pensamento. Os jovens são fundamentais para a perpetuação do clube como entidade”, conclui.