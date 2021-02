Gramado cancela o carnaval para conter o avanço do coronavírus

Continua depois da publicidade

Diante do anúncio feito pelo governador do Estado, Eduardo Leite, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Cultura, anunciou nesta quarta-feira (03), o cancelamento da 25ª edição do Gramado Fantasia. No final de janeiro, o governador proibiu a realização de quaisquer festas ou eventos comemorativos de Carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, promovidos por entes públicos e também pela iniciativa privada.

O secretário da Cultura, Ricardo Bertolucci Reginato afirma que a medida é necessária para conter os novos casos de coronavírus (Covid-19). “Levando em consideração os esforços adotados para frear a evolução da pandemia de coronavírus em Gramado, informamos infelizmente que não haverá realização de festas públicas carnavalescas na cidade. Nossos esforços estão concentrados na preservação da vida das pessoas”, destaca.

A Secretaria de Cultura reconhece o Carnaval como sendo uma das manifestações populares mais democráticas, mas neste momento a saúde é prioridade. “Entende-se que o Carnaval é uma das manifestações culturais mais inerentes ao Brasil, entretanto, considera-se de extrema importância que aglomerações sejam evitadas nesse momento tão complicado. A Secretaria de Cultura coloca-se como parceira dos blocos carnavalescos de Gramado, bem como dos foliões para que em 2022, o tradicional Gramado Fantasia ocorra da melhor maneira possível”, disse.

Crédito: Cleiton Thiele/Divulgação