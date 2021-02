Nova Petrópolis – Homem é detido com pequeno arsenal após tentativa de feminicídio

Continua depois da publicidade

Na noite desta terça-feira (02), por volta das 22h30min, a Brigada Militar foi solicitada a comparecer no Hospital de Nova Petrópolis, onde uma mulher havia dado entrada com um ferimento, provocado por disparo de arma de fogo.

No local foram informados que a vítima, de 57 anos, após um desentendimento com seu marido, se trancou em um quarto da residência, situada no bairro Vila Olinda. O marido, de 60 anos, então efetuou dois disparos com um revólver calibre .38 em direção a porta do cômodo. Os disparos transfixaram a porta e deles acertou a vítima no braço.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Os policiais militares então se deslocaram até a residência e prenderam o suspeito em flagrante, tendo ele admitido a autoria dos disparos. Com ele, além de um revólver calibre .38 utilizado no crime, também foram apreendidas outras três armas, sendo elas uma garrucha antiga, uma espingarda calibre 32 e um outro revólver de calibre .22, além de vários cartuchos compatíveis com as armas apreendidas.

O acusado foi conduzido até a DPPA de Caxias do Sul, onde a autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de feminicídio tentado e posse irregular de arma de fogo. A vítima foi atendida no Hospital e não corre risco de vida.

Foto: Reprodução/1º BPAT