Prefeitura de Gramado trabalha em melhorias na Sede Campestre do CTG Manotaço

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está prestando serviços de melhorias, ampliação da rede de água potável e a britagem de vias internas na Sede Campestre do CTG Manotaço, localizada no bairro Mato Queimado. O intuito é garantir a realização da competição o Astro do Laço que ocorre entre os dias 12 e 14 fevereiro.

O voluntário Alex Sandro Boschetti, marido da Patroa do CTG Manotaço, Márcia Andréia Port, explica os motivos do cancelamento da 42ª edição do Rodeio Crioulo Nacional. “Infelizmente em função da pandemia não será possível a realização do tradicional rodeio, mas estamos garantindo o duelo Astro de Laço, pois neste caso somente é permitida a entrada do participante e mais um acompanhante”, disse.

Segundo Alex, a Prefeitura tem sido parceira nas demandas do CTG Manotaço. “A Prefeitura tem uma parceria enorme com o Manotaço. Isso é fundamental para que possamos juntos realizar os nossos eventos. O objetivo dessas melhorias que estão sendo realizadas no parque é justamente oferecer uma qualidade para as pessoas que nos visitam”, avalia o voluntário.

