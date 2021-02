Sebrae Like a Boss selecionará startups durante a Gramado Summit 2021

Continua depois da publicidade

Etapa do desafio oferecerá mentorias para as três finalistas, bem como garante uma vaga para a grande final do Sebrae Like a Boss

O Sebrae Like a Boss é um desafio de startups em fase de tração/escala, no qual as startups participantes terão a oportunidade de apresentar seus modelos de negócios para uma banca de jurados. Uma fase do concurso será realizada da Gramado Summit 2021, que acontece de 10 a 12 de março, em Gramado/RS.

As inscrições estão abertas e seguem até dia 12 de fevereiro, por meio do link. Serão selecionadas 24 startups que irão apresentar seus pitches durante o evento. Todas as selecionadas ganharão um ingresso para o evento. O resultado de seleção será divulgado no dia 20 de fevereiro, por meio de e-mail marketing para a base da Gramado Summit.

Os desafios acontecerão de forma presencial no estande do Sebrae na Gramado Summit, com rounds durante os três dias de evento. Os critérios de avaliação envolvem que as startups estejam em estágio operacional ou pré-operacional, resolvam problemas reais e relevantes do setor de atuação, bem como possuam diferenciais estratégicos e mercado amplo em crescimento.

As três startups reconhecidas como destaque durante a Gramado Summit recebem como reconhecimento mentorias, além de um livro Smart Money (João Kepler), brindes e visibilidade na imprensa. A primeira destaque ainda garante a participação no desafio Sebrae Like a Boss – etapa nacional.

Confira o cronograma:

Dia 10/03 – As startups serão divididas em três rounds com oito participantes cada. Serão selecionadas quatro startups de cada round, totalizando 12 semifinalistas. Os rounds acontecerão às 10h, às 14h e às 16h.

Dia 11/03 – Ocorrerão dois rounds com seis startups cada. Serão selecionadas três startups finalistas em cada round. Os rounds acontecerão às 10h e às 14h.

Dia 12/03 – Round final com seis startups e a escolha de três destaques do Like a Boss – edição Gramado Summit. O round final acontecerá às 10h.

O anúncio das três startups destaques acontecerá no dia 12 de março, às 15h30, no palco principal da Gramado Summit.