Canela – Secretários realizam encontro com vereadores

O diálogo entre o executivo e o legislativo canelense será constante nesta gestão. O secretário de Governança Marcelo Savi será o interlocutor dos dois poderes e na terça-feira (2), se reuniu com os vereadores num segundo encontro. Desta vez o assunto em pauta foi a saúde com a participação dos responsáveis pela pasta, a secretária Patrícia Valle e o adjunto Mário Weirich.

Patrícia falou sobre o processo de vacinação do coronavírus no município e esclareceu algumas dúvidas dos parlamentares, assuntos como cirurgias, intervenção do HCC e atenção básica também tiveram em discussão no encontro.

Participaram da reunião que aconteceu no paço municipal os vereadores Emília Fulcher, Carla Reis, José Vellinho Pinto, Alfredo Schaffer, Felipe Caputo, Roberto Grulke e Leandro Gralha.

O primeiro encontro dos vereadores com o executivo aconteceu em janeiro com a participação da secretária de Educação, Janete Oliveira da Silva Santos que apresentou os protocolos de segurança na volta às aulas.

Na segunda-feira (8), o prefeito Constantino Orsolin participará da abertura do ano legislativo de 2020, às 19h, na Câmara de Vereadores.

Foto: Vitor Müller