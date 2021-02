Gramado – Nestor reúne bancada gaúcha para discutir sobre a pavimentação da ERS-373

Continua depois da publicidade

A fim de discutir a pavimentação da ERS-373, que liga Gramado a Santa Maria do Herval, o prefeito Nestor Tissot conseguiu um feito inédito nesta quarta-feira (03), reunir todos deputados e senadores que compõem a Bancada Gaúcha, incluindo deputados federais e senadores. A reunião organizada pelo deputado Marcel van Hattem (Novo), Lucas Redecker (PSDB) e Giovani Cherini (PL), ocorreu na Câmara dos Deputados. A reunião foi acompanhada pela secretária de estado Ana Amélia Lemos.

O prefeito Nestor revela o entusiasmo dos deputados e senadores em realizar a obra que beneficiará quatro municípios, Gramado, Santa Maria do Herval, Dois Irmãos e Morro Reuter. “Estou muito feliz com a receptividade que Gramado tem junto aos deputados, senadores e ministros. Conseguimos algo inédito, reunir todos os deputados federais e senadores para discutir o asfaltamento de dez quilômetros de estrada de chão, entre Gramado e Santa Maria do Herval”, avalia Nestor.

O coordenador da Bancada Federal Gaúcha, deputado Giovani Cherini destaca a união dos parlamentares nas demandas apresentadas pelo prefeito de Gramado. “Nossa união faz a força, o nosso trabalho faz a diferença. Tratamos também sobre o asfalto da estrada que interliga o município de Gramado a Santa Maria do Herval, com a extensão de 10 km, para ser incluída nas prioridades de apoio da Bancada”, disse.

Assim como os demais deputados e senadores, o senador Lasier Martins (Podemos/RS) apoia o pleito do prefeito Nestor Tissot. Lasier defende a inclusão dessa reivindicação na lista de prioridades de distribuição das verbas de bancada, com a liberação de ao menos R$ 10 milhões iniciais, dos R$ 15 milhões pretendidos no primeiro ano e o restante no segundo. “Esta obra nós temos que assumir, pois o turismo de Gramado estende os seus proveitos para todo o estado”, observou Lasier.

O prefeito Nestor Tissot está em Brasília desde o início da semana onde cumpre agenda com vários deputados federais, senadores e ministros. A primeira viagem oficial deve render bons frutos para Gramado.

Foto: Divulgação