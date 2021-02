Matrículas para o UCS Sênior têm matrículas abertas até o dia 19

Continua depois da publicidade

O Programa UCS Sênior, da Universidade de Caxias do Sul, terá suas matrículas e rematrículas abertas até o próximo dia 19 de fevereiro. No campus das Hortênsias, em Canela, serão oito as oficinas oferecidas neste primeiro semestre cujo início será em 1º de março.

Qualquer pessoa, a partir de 50 anos de idade, pode participar do programa. As aulas serão sempre à tarde, uma vez por semana, em dia e horário específico para cada oficina.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9909 2623 ou pelo próprio contato do campus: (54) 3282 5200. Também é possível enviar a solicitação para o e-mail: [email protected].

Devido à pandemia de covid-19, todas as oficinas começarão no formato síncrono, ou seja, professor e estudantes interagindo em aulas ao vivo pela internet. Se houver alteração dos protocolos, o semestre será convertido em aulas presenciais.

Conforme o professor Delcio Agliardi, coordenador do programa, a proposta sempre foi oferecer atividades que proporcionassem sociabilidade e interação em grupo. Porém, o contexto originado pela pandemia de novo coronavírus exigiu adaptação para os estudantes seniores.

AS OFICINAS PARA ESTE SEMESTRE

MEMÓRIA AFIADA – TURMA I

Compreensão dos processos cognitivos, em especial da memória, sob o enfoque da neurociência. Atividades práticas individuais e em grupo; socialização e bem-estar.

Horário: 14h às 16h (terças-feiras)

Ministrante: Marina Susin Siota

LABORATÓRIO DE ESCRITA CRIATIVA

Criação de contos e crônicas a partir de obras de escritores, permitindo ao participante experimentar a escrita de forma inovadora.

Horário: 14h às 16h (terças-feiras)

Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes

FIOS E TRAMAS: ARTE TÊXTIL

Explorar e experimentar texturas, imagens, linhas e pontos por meio de técnica experimental de composição, permitindo ampliar a visão de elementos visuais e transpô-los para o universo de tecidos, linhas e agulhas.

Horário: 14h às 16h (quartas-feiras)

Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes

VIDA EM MOVIMENTO

Estimular a consciência do corpo por meio do movimento sutil e perceptivo. Os encontros terão alongamento, fortalecimento e relaxamento do sistema neuro-músculo-esquelético associados às práticas e aos conhecimentos em prol de uma vida ativa, saudável e feliz.

Horário: 17h às 18h15 (segundas-feiras)

Ministrante: Marina Susin Siota

LINGUAGEM E CULTURA INGLESA

Reflexão sobre tópicos da cultura inglesa pela exploração dos costumes, das tradições, da gastronomia, da hospitalidade, da arte, da música e da literatura.

Horário: 16h15 às 18h15 (quintas-feiras)

Ministrante: Milton Arcângelo Mânica

MEMÓRIA AFIADA – TURMA II

Compreensão dos processos cognitivos, em especial da memória, sob o enfoque da neurociência. Atividades práticas individuais e em grupo; socialização e bem-estar.

Horário: 14h às 16h (quintas-feiras)

Ministrante: Marina Susin Siota

TECNOLOGIAS DIGITAIS

Capacitar, ampliar e revitalizar os conhecimentos das tecnologias digitais por meio de ferramentas do cotidiano. Exigência: ter smartphone ou tablet

Horário: 14h às 16h (quintas-feiras)

Ministrante: Milton Arcângelo Mânica

FOTOGRAFIA DIGITAL

Temas de apoio para a produção fotográfica, como luz e iluminação. Conhecimento teórico aliado à prática, trabalhando a fotografia de retrato, de evento e de alimentos. Exigência: ter câmera fotográfica ou celular com câmera.

Horário: 14h às 16h (quintas-feiras)

Ministrante: João Mendes Neto