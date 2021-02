Prefeitura de Gramado lança “vacinômetro”

Continua depois da publicidade

O “vacinômetro”, importante ferramenta de divulgação e transparência desenvolvida pela Prefeitura de Gramado, por meio do Departamento de Comunicação e Imprensa em parceria com a Secretaria de Saúde, lança nesta quinta-feira (04), o primeiro boletim de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) no município. Inicialmente em função do quantitativo de doses ser pequeno os dados serão semanais, todas as quintas-feiras, passando posteriormente a ser bisemanal.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, entre os dias 19 de janeiro e 02 de fevereiro, Gramado recebeu 1.090 doses, sendo 670 vacinas CoronaVac produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e 420 vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. O município já vacinou 694 pessoas do grupo prioritário que inclui profissionais da saúde que atuam na linha de frente, idosos e pessoas com deficiência.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Dados apontam que, 310 pessoas tiveram o cadastro aprovado pela Secretaria de Saúde e aguardam a vacinação. Outras 38 pessoas devem realizar o pré-cadastro. Já a vacinação em moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) atingiu 87,27% com 48 vacinados. A meta é vacinar 55 idosos. O próximo “vacinômetro” será divulgado na quinta-feira (11).