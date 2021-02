Prefeitura inicia preparativos para a Feira Feito em Gramado

Continua depois da publicidade

Importante mostra de móveis, chocolates, malhas, cerâmicas, artigos de couro, entre outros produtos, a Feira Feito em Gramado já tem data para ocorrer. Durante 20 dias, de 23 de setembro a 12 de outubro, simultaneamente com a Festa da Colônia, os pavilhões do Expogramado abrigarão boa parte de tudo que é produzido em Gramado. Para garantir a realização da edição, a Prefeitura trabalha nos preparativos da Feira.

O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Dr. Ubiratã Luiz Alves de Oliveira, fala da importância da Feira Feito em Gramado. “A Feira Feito em Gramado foi criada para valorizar e dar visibilidade aos nossos artesões, micro e pequenos empresários gramadenses, que tem o empreendedorismo como uma de suas principais características. A qualidade dos nossos produtos estará em exposição”, disse.

Dr. Ubiratã revela a necessidade de apoio para a realização da Feira, principalmente dos expositores nas medidas de prevenção de contágio do coronavírus (Covid-19). “Estamos buscando parcerias para a realização do evento assim como contamos com a colaboração dos expositores para realizar uma Feira a altura que todos merecem, respeitando os protocolos sanitários exigidos em virtude da pandemia do novo coronavírus”, finaliza.

Foto: Divulgação