Canela lança Boletim Vacinal e retoma imunização da campanha nesta terça-feira

Idosos e acamados serão contemplados nesta etapa

Canela lança hoje (8) o seu Boletim Vacinal, o Vacinômetro, para que a população acompanhe com a maior transparência possível as informações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O Vacinômetro será divulgado sempre nas segundas-feiras, contendo um compilado de dados como número de doses recebidas e a quantidade de doses aplicadas, qual a procedência das doses e o público-alvo imunizado.

Até a manhã desta segunda-feira (8), data de fechamento dos dados do Boletim Vacinal Nº 1, Canela recebeu 1.080 doses e aplicou 675 doses. Do total de doses recebidas, 390 da Coronavac/Butantan são para aplicação da 2º dose nos grupos prioritários já imunizados com a 1ª dose (residentes e trabalhadores do Oásis Santa Ângela e profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate a pandemia).

Idosos com 85 anos ou mais serão imunizados nesta terça-feira

Na tarde desta segunda-feira (8) Canela recebe mais 460 doses da Coronavac/Butantan e inicia a aplicação já na manhã de terça-feira (9). As 460 doses serão distribuídas da seguinte forma: 100 doses para profissionais da saúde; 140 doses para idosos acamados com 65 anos ou mais e um cuidador por idoso (70 para idosos/70 para cuidadores); e 220 doses para idosos com 85 anos ou mais.

A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, explica que a distribuição das doses segue a resolução Nº 9 de 1º/2/2021 da CIB – Comissão Intergestores Bipartite/RS, que dispõe sobre as ações de Vigilância Epidemiológica e sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Acamados serão atendidos em casa

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Canela informa que os idosos com 65 anos ou mais que estão acamados serão imunizados nas suas residências, junto com um cuidador por idoso. O município já possui uma relação dos idosos acamados, conforme cadastros das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Demais idosos devem procurar a unidade central

Já os idosos com 85 anos ou mais que não estão acamados devem procurar a estrutura anexa a Unidade Central de Saúde que fica localizada na quadra abaixo do Hospital de Caridade de Canela (Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro). A vacinação será nesta terça-feira (9), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

O cronograma do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será divulgado sempre nas redes sociais da Prefeitura de Canela, no site www.canela.rs.gov.br/coronavirus e na imprensa local, conforme o envio de doses realizado pelo Governo Federal e o repasse feito pelo Governo do Estado. “Estamos cobrando mais vacinas, pois Canela possui muitos condomínios onde os proprietários dos imóveis não eram residentes mas acabaram optando por permanecer aqui no município durante a pandemia”, frisa a secretária de Saúde, Patrícia Valle.