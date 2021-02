Canela registra 3 novos óbitos em decorrência da Covid-19; 88 novos casos foram registrados no boletim desta segunda-feira

Continua depois da publicidade

Em boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (08), foram registrados 3 óbitos de residentes, resultado de um surto em uma casa de repouso do município. Além dos óbitos, no período entre sexta-feira (05) e hoje (08), 88 testes resultaram positivo. 73 pacientes receberam alta, sendo considerados recuperados. No momento, Canela possui 85 casos ativos.

Ao todo, 3.166 casos foram confirmados desde o início da pandemia.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 20 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 10 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e 10 ainda aguardam os resultados dos exames.

Deste total 18 pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela (HCC): quatro positivos e cinco suspeitos na UTI; além de quatro positivos e cinco suspeitos na Enfermaria.

TRÊS ÓBITOS DE RESIDENTES

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela confirmou nesta segunda-feira (8) a ocorrência de mais três óbitos de residentes do município devido a complicações ocasionadas pelo coronavírus: uma paciente de 95 anos com comorbidades, uma paciente de 98 anos com comorbidades e um paciente de 72 anos com comorbidades. Um óbito foi registrado na sexta-feira (5) e outros dois falecimentos ocorreram no sábado (6), todos no HCC.