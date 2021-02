Gramado registra 94 novos casos; 139 testes aguardam resultado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operação de Emergência (COE) Gramado, divulgou novo boletim epidemiológico nesta segunda-feira (08), que aponta a recuperação de 57 gramadenses. Dados revelam ainda que, 94 novos casos foram informados à Secretaria Estadual de Saúde (SES), outros 139 aguardam os resultados dos exames enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen).

O boletim aponta que de março de 2020 a fevereiro de 2021 foram realizados 21.282 exames, destes 4.721 testaram positivo e 4.517 estão recuperados da doença. Outros 157 pacientes estão em tratamento, sendo 16 internados no Hospital Arcanjo São Miguel, dos quais 14 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) e dois na enfermaria especializada. Seguem internados ainda, um paciente na UTI e cinco na enfermaria, todos com suspeitas da doença.

Apenas dois pacientes não residentes seguem internados na enfermaria especializada, ambos com diagnóstico positivo para o coronavírus.