Canela – Idosos com mais de 85 anos começam a ser vacinados

Dando continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Canela iniciou nesta terça-feira (9) a imunização dos idosos com 85 anos ou mais. A vacinação foi realizada na estrutura anexa a Unidade Central e os idosos com dificuldades de locomoção foram vacinados no sistema drive-thru.

Entre os idosos imunizados estava o empresário canelense Idemor Piva, de 90 anos. “Agora me sinto mais tranquilo e espero superar esta fase, assim como as demais pessoas. Que a vacina chegue para todos o mais breve possível”, comentou Idemor.

Idemor Piva, 90 anos, disse estar mais tranquilo agora que recebeu a vacina

Já a canelense Adriana Proença, 52 anos, levou sua mãe Conceição Proença, de 87 anos, para ser imunizada contra o coronavírus. “Ela acordou às 5 horas, pois estava ansiosa pela vacina. Como trabalho com turismo, agora também me sinto mais segura”, disse Adriana.

Conceição estava ansiosa pela vacina

Cronograma da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19

O cronograma do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será divulgado sempre nas redes sociais da Prefeitura de Canela, no site www.canela.rs.gov.br/coronavirus e na imprensa local, conforme o envio de doses realizado pelo Governo Federal e o repasse feito pelo Governo do Estado.

As informações do Vacinômetro de Canela serão atualizadas sempre nas segundas-feiras, contendo um compilado de dados como número de doses recebidas e a quantidade de doses aplicadas, qual a procedência das doses e o público-alvo imunizado.

