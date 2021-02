Gramado – Dupla é detida por tráfico de drogas no bairro Piratini

Continua depois da publicidade

No final da tarde de segunda-feira (08), a Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, apreendendo na ação 70 pontos de LSD, 10 comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha, valores em espécie, smartphones e petrechos usados para o acondicionamento de drogas.

A prisão ocorreu no Bairro Piratini, em Gramado, após mais de um mês de investigações, a partir das quais se apurou que os suspeitos vendiam drogas no referido bairro e adjacências, atuando para facção criminosa com forte presença no narcotráfico na cidade. Após os trâmites legais, os investigados foram recolhidos ao sistema prisional. Tanto a investigação quanto a ação policial foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Gramado.