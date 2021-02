Nova Petrópolis terá sistema de drive-thru para vacinação de idosos

Continua depois da publicidade

Iniciativa atenderá os idosos com 85 anos ou mais e que moram na área central

A partir desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis manterá um sistema de drive-thru na Rua Coberta para aplicação da vacina contra a Covid-19. A iniciativa servirá para atender idosos com 85 anos, ou mais, e que fazem parte da área de cobertura da UBS do Centro.

Os veículos entrarão na Rua Coberta pelo lado da Av. 15 de Novembro e sairão pela rua 7 de Setembro. A vacinação dentro dos carros acontecerá em dois turnos diários até a sexta-feira, dia 12. O horário de atendimento na Rua Coberta será das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Neste período, os idosos da área central também poderão receber a vacina diretamente na UBS do Centro. Para a vacinação, é preciso estar portando o documento de CPF e o cartão do SUS.

Nos demais bairros e localidades de Nova Petrópolis, os idosos de 85 anos ou mais deverão fazer a vacina nos seus respectivos postos de saúde de referência.

Nesta etapa da vacinação contra a Covid-19, o Município estará aplicando a remessa de 400 doses da Coronavac recebidas nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. O lote também servirá para vacinar idosos acamados com 60 anos ou mais. A lista de acamados já foi elaborada pelos agentes comunitários de saúde, que mantêm 100% de cobertura no Município. Para a vacinação deste público, as equipes dos postos de saúde entrarão em contato com as famílias e agendarão as visitas domiciliares.