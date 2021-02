Número de casos ativos de Covid-19 cai em Canela

Continua depois da publicidade

Em boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (09), foi registrada uma no número de casos ativos no município. O número de pessoas infectadas monitoradas pelo COE – Canela caiu de 85 para 71 entre ontem e hoje. Essa queda é resultado do número de pacientes recuperados nesta terça-feira, ao todo, são 24 pessoas com alta após estarem infectadas.

Nas últimas 24 horas, 10 exames resultaram positivo. Com isso, Canela registra 3.176 casos desde o início da pandemia.

Hospitalizados

Atualmente 20 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 10 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e 10 ainda aguardam os resultados dos exames.

Deste total 16 pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela (HCC): cinco positivos e quatro suspeitos na UTI; além de dois positivos e cinco suspeitos na Enfermaria.