Gramado – Nestor Tissot acompanha melhorias no Lago Joaquina Rita Bier

Ao lado do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Rafael Ronsoni, o prefeito Nestor Tissot esteve no início da tarde desta terça-feira (09), acompanhando as obras de melhorias no deck e na entrada do Lago Joaquina Ria Bier. Além de refazer o asfalto no acesso, a Prefeitura construirá uma nova calçada, fará o plantio de flores e gramas e, a instalação de vasos decorativos.

O prefeito Nestor Tissot destaca a importância nos cuidados e zelo pelos espaços públicos da cidade. “Não podemos deixar um dos cartões-postais de Gramado nesse estado. Através de nossas Secretarias vamos deixar o Lago Joaquina Rita Bier atraente aos olhos de nossa população e visitantes. Acho importante cuidar desse espaço muito utilizado pelos gramadenses na prática de atividades físicas e lazer”, disse.

Assim como no Lago Joaquina Rita Bier, a Prefeitura de Gramado está realizando vários mutirões de limpeza e conservação em diferentes locais da cidade. Na semana passada, a Secretaria de Obras iniciou a recuperação do deck da Várzea Grande, localizado às margens da ERS-115. Já a Secretaria de Agricultura atua em quatro frentes em localidades do interior, com abertura de estradas, roçadas e limpeza das vias.

