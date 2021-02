Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Saúde e do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, informa, com pesar, mais um óbito por complicações do coronavírus. O 48º é um idoso de 88 anos, morador de Gramado e possuía comorbidades. Ele internou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) do Hospital Arcanjo São Miguel no dia 03 de fevereiro e faleceu hoje (10).