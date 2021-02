Maior evento de inovação do Brasil, Gramado Summit acontece em um mês

Conferência de tecnologia será realizada presencialmente entre os dias 10 e 12 de março, em Gramado/RS

A principal conferência de inovação, tecnologia e empreendedorismo do país – Gramado Summit – será realizada em um mês. O evento está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de março, e pretende reunir mais de 100 empresas na feira de negócios, mais de 140 palestrantes nos palcos de conteúdo e mais de 4 mil visitantes por dia.

Além de mobilizar todo o ecossistema de inovação nacional, o evento também representará um movimento de retomada econômica. “Faremos uma Gramado Summit com ainda mais impacto, contribuindo para um movimento de retomada econômica, oferecendo conteúdos qualificados, conexões e muita geração de negócios“, aponta o CEO do evento, Marcus Rossi.

Para promover essa movimentação na economia, o evento aposta na reunião de empresas de diversos portes e segmentos na feira de negócios, incluindo marcas consolidadas no mercado e startups em estágio inicial. Fora isso, a Gramado Summit também realiza concursos com investimentos e aceleração para startups, visando fomentar as expositoras da feira. Dezenas de investidores também circulam pelos três dias de evento em busca de soluções para o mercado.

Na parte de qualificação dos participantes, o evento disponibiliza três palcos de conteúdo, focados em diferentes assuntos. Mais de 90 nomes já estão divulgados, entre eles Rony Meisler (Reserva), Karen Carolina Andrade Novaes (Google), Paula Hurtado (Nubank), Maurício Benvenutti (Startse), Cláudio Azevedo (Ambev) e Erica Firmo (LinkedIn).

Para garantir a realização do evento, os organizadores desenvolveram um protocolo de segurança próprio, baseado em soluções tecnológicas e diretrizes de distanciamento social. Para facilitar a comunicação entre os participantes do evento, a Gramado Summit está organizando um aplicativo oficial, que oferece soluções de agenda pessoal de palestras, grade de programação, avisos em tempo real, além do próprio credenciamento virtual.