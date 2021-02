Rosa Helena Volk será primeira mulher a presidir a Gramadotur

Continua depois da publicidade

A secretária de Turismo Rosa Helena Volk será a primeira mulher a presidir a Autarquia Municipal de Turismo (Gramadotur), em 8 anos. Eleita pelo Conselho de Administração da Autarquia durante reunião administrativa desta terça-feira (09), a secretária agradeceu a confiança dos conselheiros e se comprometeu em cumprir o cargo com absoluta dedicação. Rosa foi empossada e na sequência apresentou o plano de trabalho para sua gestão.

A nova presidente da Gramadotur destaca o momento da escolha e indicação de seu nome para presidir a Autarquia. “Tivemos uma excelente reunião com o Conselho da Autarquia e me sinto muito honrada pela indicação dos conselheiros e pela nomeação do prefeito Nestor. É grande a responsabilidade de presidir a Gramadotur em um momento de crise mundial provocada pela pandemia de coronavírus e a situação financeira delicada que vive a Autarquia“, explica.

Segundo Rosa Helena, que ocupava o cargo de secretária de Turismo, com sua nomeação como presidente da Gramadotur, uma nova portaria foi assinada pelo prefeito Nestor Tissot. “Até uma definição respondo interinamente pela Secretaria de Turismo, com isso toda estrutura e servidores devem ser alocados junto ao Expogramado. Com essa reestruturação do espaço vamos unificar esforços em prol do nosso turismo. Junto com as equipes da Gramadotur e da Secretaria de Turismo vamos trabalhar com muita dedicação e empenho para fazer o melhor“, afirma.

Questionada sobre a situação financeira da Gramadotur, Rosa Helena afirma que somente terá uma dimensão nos próximos dias. “Os valores deficitários serão apurados no decorrer dos próximos dias. Aproveitei a reunião com os conselheiros para apresentar os planos de ação a curto, médio e longo prazo. Vou formar uma equipe para iniciar os trabalhos e o mais rápido possível para que possamos resolver as questões financeiras da Gramadotur“, ressalta a nova presidente.

Para Rosa Helena Volk, o fato de ser a primeira mulher presidir a Gramadotur representa as profissionais que trabalham diretamente na realização de eventos. “No meio de feiras e eventos a grande maioria são mulheres, mas isso não representa uma luta de sexo ou gênero, apenas é uma questão de visão de trabalho. Nos governos Nestor e Luia, as Secretarias eram comandadas por mulher na sua grande maioria, uma maneira igualitária de acreditar na força, garra e determinação das mulheres. As mulheres estarão bem representadas“, garante.

Durante a reunião, o vice-prefeito Luia Barbacovi foi eleito presidente do Conselho de Administração da Gramadotur.

Foto: Divulgação