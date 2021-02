Gramado registra 45 novos casos e 39 recuperados da doença

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) da Vigilância Epidemiológica, divulgou hoje (11), novos números sobre a pandemia do coronavírus (Covid-19) no município. De acordo com levantamento diário, Gramado possui nesta quinta-feira, 45 novos casos e 39 recuperados da doença. Gramado tem 4.927 resultados positivos, sendo 204 ativos.

De acordo com o COE, há 27 gramadenses internados no Hospital Arcanjo São Miguel (HASM), 14 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) e os demais na enfermaria especializada. O boletim epidemiológico informa ainda que, 151 pessoas aguardam os resultados dos exames realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Gramado registrou 49 óbitos desde o início da pandemia.

O HASM aponta ainda a hospitalização de quatro pacientes não residentes. Dois na UTI-Covid-19 e dois na enfermaria especializada.