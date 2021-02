Gramado registra segunda morte por Covid-19 em menos de 12 horas

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, Secretaria de Saúde e Hospital Arcanjo São Miguel, anunciou na noite desta quarta-feira (10), a 49ª morte por coronavírus (Covid-19) de paciente residente, a segunda no mesmo dia. A vítima foi um paciente de 69 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) há 16 dias.

Segundo último boletim epidemiológico, Gramado possui 4.882 casos confirmados do vírus, sendo 198 ativos. Há 21 gramadenses hospitalizados, 13 na UTI e os demais na enfermaria especializada. Dos 18 leitos de UTI disponíveis no São Miguel, todos estão ocupados por pacientes residentes e não residentes. A atualização dos dados foi feita às 19h06 de ontem. A ocupação atingiu 100% de sua capacidade nesta terça-feira (09). Diante do cenário, a Secretaria de Saúde está solicitando apoio ao município de Caxias do Sul para a transferência de pacientes em estado grave de saúde.

Para conter o avanço da Covid-19, a Secretaria de Saúde planeja várias ações, além de intensificar as fiscalizações em locais de maior aglomeração de pessoas, será realizada a sanitização de locais públicos, como paradas de ônibus e, a ampliação de uma ala do Hospital Arcanjo São Miguel para receber pacientes em estado estável de saúde. “Precisamos que a população nos ajude a conter os novos casos. O uso de máscaras e o álcool são imprescindível. Pedimos ainda que não havendo a necessidade as pessoas não saiam de casa, principalmente os idosos”, destaca o secretário de Saúde, Jeferson Moschen.

