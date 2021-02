Segundo final de semana do Festival de Gastronomia da Estação segue com oficinas gratuitas

Segundo final de semana do Festival de Gastronomia da Estação segue com...

Grau de processamento de alimentos e aproveitamento integral são alguns dos temas que serão abordados.

O Festival de Gastronomia da Estação Campos de Canella, em Canela-RS, segue neste final de semana, 13 e 14, com uma agenda completa de atrações, além de pratos, sobremesas e drinks de tirar o fôlego. As oficinas de gastronomia e nutrição realizadas em parceria com a UCS – Campus Universitário da Região das Hortênsias são gratuitas e abertas ao público. Para participar, basta enviar um uma mensagem via WhastApp para o número (79) 98826-2792, com a professora Katia, e fazer a inscrição, que também pode ser realizada na hora, caso ainda haja disponibilidade de vagas, limitada a 15 pessoas por aula.

Desvendar o rótulo dos alimentos nem sempre é tarefa fácil. Quem nunca se confundiu ou ficou sem saber o significado exato das informações nutricionais, não é mesmo? Pensando nisso, a primeira oficina de sábado vai tratar exatamente desse tema. Conhecendo os rótulos dos alimentos acontece dia 13, às 15h.

Você conhece a diferença entre alimentos in natura e minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados? Conhece o impacto das escolhas e do consumo na qualidade da sua dieta alimentar? Para quem tem dúvidas e quer entender melhor, o tema será abordado na oficina Grau de processamento de alimentos que acontece sábado, dia 13, às 20h.

A alimentação é fonte de saúde, mas para que os preparos além de gostosos e nutritivos, sejam também seguros, é preciso estar atento para algumas práticas. Tópicos de higiene e segurança alimentar é a oficina que acontece às 15h de domingo, dia 14.

O desperdício de alimentos é um tema que preocupa o país há muito tempo. No Brasil, a estimativa é que se desperdice mais de 23 milhões de toneladas de alimentos por ano em todo o processo produtivo, desde a colheita até o consumidor final. Mesmo depois que chega à casa das famílias, os alimentos continuam se perdendo. Segundo pesquisa da Embrapa de 2019, uma família de três pessoas desperdiça cerca de R$ 1 mil por ano. Em média, são 128 quilos por ano, o que significa dizer que cada pessoa desperdiça mais de 40 quilos de alimentos no mesmo período. Uma das formas de minimizar este impacto é o aproveitamento integral dos alimentos. Cascas, talos e outras partes de frutas e vegetais também são fontes importantes de nutrientes. Pensando nisso, domingo, 14, às 17h acontece a oficina Aproveitamento total dos alimentos: mini bolos de casca de banana. Este pode ser o primeiro passo para você enxergar outros potenciais de preparo e consumo, que tal?

Ainda com um olhar despido de preconceitos e considerando formas de preparo pouco comuns, domingo também é dia de aprender a preparar um Estrogonofe de Melancia. A oficina acontece às 20h.

Anote para não esquecer:Inscrições pelo telefone 79 98826-2792, com a professora Katia de Souza. São 15 vagas por oficina. As aulas acontecem na Cervejaria La Meuse, no 3º andar da Estação Campos de Canella, e são gratuitas.

13/02 – Nutrição

15h – Conhecendo os rótulos dos alimentos

20h – Grau de processamento de alimentos

14/02 – Gastronomia

15h – Tópicos higiene e segurança alimentar

17h – Aproveitamento total dos alimentos: mini bolos de casca de banana

20h – Estrogonofe de Melancia

Fique também atento às apresentações musicais do final de semana:

13 de fevereiro – sábado

12h30 – Pedro Campos

18h – Som do Vento

20h – Terno de Luthier

14 de fevereiro – domingo

15h – Wild Bears

Restaurantes participantes, cardápios e oficinas • Confira quais são os restaurantes participantes, cardápios, valores e a programação completa das oficinas gratuitas no site http://www.estacaocanella.com.br/festival-de-gastronomia/

