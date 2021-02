Temporada de Verão Canela terá cinco apresentações na semana

Continua depois da publicidade

A Temporada de Verão Canela chega em sua quarta semana. Totalmente on-line, a programação tem como característica a variedade de gêneros culturais, mesclando semanalmente dança, música, teatro e dança, entre outros. Nesta sexta-feira (12), serão reproduzidos os vídeos de Róbison Santos no campo das artes visuais e Rodrigo Lima na área de artes cênicas, com “Contato, Arte Sinestésica”. “Esse trabalho é um conjunto de criações cênicas através do malabarismo de contato, por Paloma Betina, com a minha produção musical e audiovisual. É poesia contextualizada e sonora de reflexão social que agrupam elementos de sintonia positiva leve e agradável ao espectador”, resume Lima.

Ele destaca que Paloma atua a dez anos no meio cultural através da arte de rua com malabarismo de contato e teatro. Lima tem oito anos de empreendedorismo social, sendo destes, os últimos cinco com ativismo e produção cultural, fomento e captação de recursos.

TERÇA-FEIRA

Já na terça-feira, 9, foram apresentados as produções assinadas por João Mendes Neto (artes visuais), Kainã Valentim (música) e Gabriela Telökem (dança). Neto ministrou uma “Oficina de Desenho Rápido”, Valentim uma “Jazz Session” e Gabriela a “PulsArte em Dança”, que é uma mostra das coreografias executadas pelo grupo PulsArte de Canela. “Tivemos números em grupo, trio, duo e solo das bailarinas e acrobatas em palco“, conta Gabriela, que acumula 15 anos de experiência no meio artístico-cultural.

Graduada em Educação Física, bailarina e acrobata profissional, ela também é diretora, professora e coreógrafa do PulsArte. “Para nós, significou muito participar da Temporada de Verão. Conseguimos levar a arte mesmo em meio a pandemia como forma de trazer lazer e diversão em assistir pela tela do computador ou TV, e também onde pudessem acompanhar nosso trabalho representando a nossa cidade para além dela“, comenta Gabriela.

O evento, que iniciou em 15 de janeiro e vai até 7 de março, está sendo realizado de forma virtual com a transmissão pelo canal @canelapaixaonatural no YouTube (com link no Facebook). Nas terças e sextas-feiras, a partir das 20 horas, o público pode conferir em vídeo o trabalho de músicos e artistas locais.

Foto: Divulgação