Canela – Alberi Dias solicita Guarda Municipal armada no Parque do Lago e Praça João Corrêa

Canela – Alberi Dias solicita Guarda Municipal armada no Parque do Lago...

Continua depois da publicidade

Na última Sessão Legislativa, a primeira de 2021, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, encaminhou um pedido ao Poder Executivo, para que sejam colocadas câmeras de videomonitoramento junto ao Parque do Lago e a Praça João Corrêa. Além disso, o vereador solicitou que seja criada em Canela a Guarda Municipal, de preferência armada, e que a mesma frequente também estes locais.

A iniciativa deste pedido atende às solicitações encaminhadas ao vereador, que em ambos os lugares sofrem com o tráfico de drogas, bem como ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, deixando uma característica negativa em dois locais de grande fluxo do nosso Município. Após as 21 horas muitos afluem para tais locais e livremente fazem uso e abuso de tais vícios citados, tendo em vista o fato de muitas crianças e adolescentes sempre estarem nessas áreas citadas com suas famílias, considerando também a prostituição infantil que tem acontecido junto a estes locais.

Com isso, Alberi considera de suma importância uma maior fiscalização nestes locais e em outros locais da cidade, buscando assim mais segurança para toda a comunidade.

Foto: Divulgação