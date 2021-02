Registrado em Gramado o primeiro caso no RS de variante de Manaus do novo coronavírus

Continua depois da publicidade

Morava em Gramado o idoso que morreu depois de contrair a variante do coronavírus de Manaus, conhecida como P1. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde, depois do governo do Estado divulgar o caso na sexta-feira (12), mencionando apenas que se tratava de um residente da serra gaúcha. O homem, de 88 anos, morreu na quarta-feira (10) após ficar internado no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado.

Segundo o portal GZH, a Secretaria Municipal da Saúde também apurou, até o momento, que nem ele nem familiares viajaram para fora do Estado recentemente.

Ainda, conforme divulgado pelo Governo do Estado, será ampliado o número de amostras de casos de covid-19 da Serra a serem analisados para determinar se este é um caso isolado ou se existem outros.

Essa variante coronavírus identificada pela primeira vez em Manaus tem como característica a maior capacidade de contágio. Outra variante, conhecida como P2, é a predominante no RS, e segue sendo estudada.

Fonte: GZH