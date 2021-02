Ações de conscientização e combate à Covid-19 em Canela

Continua depois da publicidade

O momento é preocupante na região, com o crescimento do número de casos de Covid-19 e a presença de uma variante do novo coronavírus.

A orientação é para a comunidade redobrar os cuidados, mantendo o distanciamento, lavando as mãos, usando álcool gel e máscara.

A Prefeitura de Canela realiza ações de conscientização, alertando a comunidade e turistas para o crescimento do número de casos ativos de coronavírus em Canela e toda a região.

Profissionais da saúde percorrem o comércio e visitam espaços públicos que recebem circulação de moradores e visitantes.

São distribuídas máscaras aos canelenses e aos turistas que por ventura não estiverem utilizando a etiqueta facial e também realizada aferição da temperatura corporal das pessoas que estiverem circulando pelo comércio e espaços públicos.

“Estamos vivendo um momento delicado com lotação máxima no Hospital de Caridade de Canela e precisamos que a comunidade e visitantes nos ajude na prevenção para o sistema de saúde não entrar em colapso” fala o secretário Adjunto de Saúde, Mário Weirich.

A ação conta com o apoio do secretário de Governança, Marcelo Savi e agentes de saúde.

UNIDADE CENTRAL ABERTA NO FERIADÃO

Para atender a demanda do número crescente de casos positivos no município, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, abre a Unidade Central de Saúde hoje (14), na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), das 10h às 20h.

Com esta ação emergencial, os pacientes com sintomas de síndrome gripal devem procurar a Unidade Central (Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro – quadra abaixo do HCC).