Acabou a busca por Bruna Licks de Oliveira e João Enzweiler, que estavam sendo procurados desde sábado (13)

O casal de Canela foi localizado na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, Bruna, 21 anos, e João, 20 anos, estavam em Lagoinha do Leste, local próximo da praia do Campeche, onde faziam trilhas e sem sinal de celular. O carro do casal foi achado ainda no domingo no início da trilha que leva à praia.