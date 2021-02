Canela registra sete óbitos de residentes entre sexta e terça (16) por Covid-19

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela informa e lamenta o registro de três óbitos de residentes do município nesta segunda-feira (15), devido a complicações ocasionadas pelo coronavírus.

O 54º óbito ocorreu na última sexta-feira (12), mas o exame estava em análise e o resultado foi confirmado ontem (15) pelo COE Estadual. Trata-se de uma paciente de 70 anos, com comorbidade.

Já o 55º óbito ocorreu hoje, no Hospital de Caridade de Canela (HCC), envolvendo um paciente de 89 anos, com comorbidade. O 56º óbito de residente também ocorreu segunda, no HCC, envolvendo uma paciente de 69 anos, com comorbidade. Nenhum caso possui relação com o surto que atingiu o Oásis Santa Ângela.

Já nesta terça (16), aconteceu o óbito de uma paciente que era residente do Oásis Santa Ângela e estava internada no Hospital de Caridade de Canela.

A segunda vítima desta terça foi uma paciente de 83 anos. Ela estava internada no HCC e não tinha relação com o surto do Oásis.

Os óbitos de terça ainda não foram confirmados pelo COE, sendo apurados pela reportagem da Folha.

Outros dois óbitos já haviam sido registrados no sábado (13). Uma paciente de 74 anos, sem indicações de comorbidades, e uma paciente de 68 anos, com comorbidades, que faleceram no Hospital de Caridade de Canela. Estes óbitos não possuem relação com o surto do Oásis Santa Ângela.

Em virtude do feriado de Carnaval os próximos boletins Epidemiológicos e Vacinal (o Vacinômetro) de Canela serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro.