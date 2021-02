HCC recebe containers adaptados para criação de novos leitos de Enfermaria

Continua depois da publicidade

Como uma medida emergencial para atender a demanda de pacientes que estão procurando o Hospital de Caridade de Canela (HCC) com sintomas graves do coronavírus, a direção da instituição está alugando dois conteiners adaptados para a criação de seis novos leitos de Enfermaria Covid-19. O primeiro equipamento chegou na tarde desta sexta-feira (19) e está sendo instalado em uma área anexa ao hospital. Os conteiners possuem isolamento térmico, rede elétrica e banheiro, sendo que cada estrutura abrigará três leitos.

O interventor do HCC, Vilmar da Silva Santos, explica que este primeiro conteiner deverá ser equipado entre hoje e amanhã para já entrar em funcionamento neste final de semana. “É uma ação emergencial para evitar a necessidade de transferências dos nossos pacientes para outros municípios e não deixar faltar atendimento à população”, afirma Vilmar, lembrando que o segundo conteiner deve chegar em Canela nos próximos dias.

O médico Maicon Carraro acompanhou a instalação do conteiner e ressalta que os pacientes que ficarem na estrutura terão o mesmo atendimento do setor de Enfermaria localizado no interior do HCC.

“Os cuidados serão os mesmos, com privacidade, e enfermeiros e técnicos à disposição! Além disso, a estrutura fica muito próxima dos equipamentos utilizados para o diagnóstico e o tratamento da Covid-19”, finaliza Maicon.

Fotos: Rafael Zimmermann