Orientações sobre o decreto estadual em bandeira preta

➡️ Decreto Estadual determina a suspensão geral de atividades no RS das 22h às 5h

➡️ Medida vale a partir de hoje (20)

➡️ De hoje (20) até o dia 1º de março, o Rio Grande do Sul está sob suspensão geral das atividades, das 22h às 5h. Decreto com a medida foi publicado, hoje, em edição extra Diário Oficial do Estado. Com 11 regiões em bandeira preta, que significa “nível altíssimo” em relação à velocidade de transmissão do novo coronavírus (covid-19) e capacidade hospitalar, a medida, segundo o governo do estado, é um patamar ainda não registrado desde o início da pandemia, conforme o modelo de Distanciamento Controlado.

➡️ O objetivo da bandeira preta é sinalizar o alerta máximo e reforçar o cumprimento dos protocolos e das regras sanitárias. “Não é o mesmo que decretar lockdown, medida mais extrema que foi adotada em alguns estados e em outros países. No entanto, diante da gravidade da situação, o governo do estado decretou a suspensão geral das atividades.

➡️ Além da proibição de abertura de qualquer estabelecimento para atendimento ao público, também ficam vedadas festas, reuniões ou eventos, formação de filas e aglomerações nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera.

➡️ O decreto não se aplica a farmácias, hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, assistência social e atendimento à população vulnerável, postos de combustíveis e estabelecimentos dedicados à alimentação e hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros. A suspensão geral também não atinge atividades industriais noturnas.

➡️➡️ EM CANELA, FORÇAS DE SEGURANÇA MOBILIZADAS

➡️ O Departamento de Fiscalização da Prefeitura com apoio das forças de segurança monitorarão a situação e estabelecimentos que estiverem abertos, no período citado, serão notificamos para cumprir a determinação do Governo do Estado.

➡️ Decreto completo em https://www.diariooficial.rs.gov.br