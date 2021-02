Canela adquire nova ambulância através de recurso de emenda parlamentar

Continua depois da publicidade

O veículo será cedido para os atendimentos do Hospital de Caridade de Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde adquiriu por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado federal Giovani Feltes (MDB), uma nova ambulância para atender os serviços da saúde no município. A entrega do veículo foi realizada no dia 12 de fevereiro e contou com a presença do prefeito Constantino Orsolin, do secretário adjunto de Saúde Mário Weirich e o interventor do Hospital de Caridade de Canela, Vilmar da Silva Santos.

O veículo foi adquirido por processo licitatório no valor de R$ 168.141,60 e já veio equipada com todas as especificações e adaptações necessárias para o atendimento à população.

O prefeito Constantino falou que “estamos muito felizes com essa nova conquista. Nas próximas semanas trabalharemos para um processo de cedência da ambulância ao Hospital de Caridade de Canela, para prestarmos um serviço de qualidade e trazer mais conforto e segurança para a população canelense”.