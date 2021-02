Canela conquistou a Azul Linhas Aéreas e terá uma rota regular conectando a Região das Hortênsias a Capital

Continua depois da publicidade

Os voos da temporada de verão da Azul Conecta demonstraram o potencial da Região

A Azul Conecta, empresa da Azul Linhas Aéreas, que testou a rota de Porto Alegre para Canela numa temporada de verão (14/12/20 a 31/01/21), com voos diários, foi aprovada e irá se tornar uma rota regular a partir de maio de 2021.

Com o apoio e união das autoridades e entidades que compõem a Região das Hortênsias, em especial Nova Petrópolis, Gramado, São Francisco de Paula e a anfitriã – Canela, que abraçaram juntas a oportunidade de consolidar uma linha regular de voos, a Azul anunciou em 12/02/2021 durante o encontro com o Governador Eduardo Leite, que a companhia irá conectar nesse ano 15 municípios aqui no Estado do Rio Grande do Sul.

E para nossa alegria, Canela que teve um desempenho superior às expectativas da Azul tornou-se uma rota regular. Aqui a companhia aérea encontrou, na parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo, o apoio para a melhora da infraestrutura da pista do Aeroporto Municipal, o que permitiu que a operação tivesse a segurança necessária para o sucesso dos voos.

A TRI Táxi Aéreo, que realizou uma revitalização no seu receptivo para atender os passageiros, ofereceu a melhor experiência e conforto para aqueles que embarcam e desembarcam. Elogio de todos os pilotos que ao pousar aqui se surpreendiam com a estrutura.

A Brocker Turismo, parceria da Tri, ofereceu aos passageiros que desembarcavam as comodidades de ingressos, transfer privativo até o hotel.

Muitas empresas da cidade buscaram se conectar com esses clientes que aqui desembarcavam e isso tornou tudo um sucesso.