Canela registra 7 óbitos em decorrência da Covid-19 no final de semana

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela informa e lamenta o registro de sete novos óbitos de residentes do município por consequências do coronavírus. Os óbitos ocorreram entre a última quinta-feira (18) e o domingo (21) e as causas foram confirmadas pelo COE Estadual ao longo do final de semana. Com estes registros Canela contabiliza 67 óbitos de residentes relacionados à Covid-19.

Destes últimos sete óbitos, três eram ex-residentes do Oásis Santa Ângela e assim o surto que atingiu o lar de idosos soma 11 vítimas fatais.

Os óbitos envolveram os seguintes pacientes:

61° – sexo masculino, 95 anos, com comorbidade, faleceu no dia 18 fevereiro, no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado;

62º – sexo masculino, 70 anos, com comorbidade, faleceu no dia 19 de fevereiro, no Hospital de Caridade de Canela (HCC);

63º – sexo feminino, 78 anos, com comorbidade, faleceu no dia 20 de fevereiro, no HCC (ex-residente do Oásis);

64º – sexo feminino, 83 anos, com comorbidade, faleceu no dia 19 de fevereiro, no HCC;

65º – sexo feminino, 91 anos, com comorbidade, faleceu no dia 20 de fevereiro, no HCC (ex-residente do Oásis);

66º – sexo feminino, 77 anos, com comorbidade, faleceu no dia 21 de fevereiro, no HCC (ex-residente do Oásis)

67º – sexo masculino, 65 anos, com comorbidade, faleceu no dia 21 de fevereiro, no HCC.