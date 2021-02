Gramado – Casos da doença bate recorde nesta segunda-feira

Continua depois da publicidade

Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, Gramado bateu recorde de incidência de novos casos da doença. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado e da Vigilância em Saúde, nesta segunda-feira (22), foram registrados 161 novos casos e apenas 44 recuperados. Outros 300 gramadenses estão em isolamento domiciliar e 343 aguardam os resultados dos exames.

De acordo com o COE, desde o início da pandemia 25.839 testes foram realizados, com 5.443 casos confirmados da doença e destes, 5.056 recuperados. Seguem internados no Hospital Arcanjo São Miguel 37 gramadenses, sendo 16 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19), dos quais 14 com diagnóstico positivo para a Covid-19. Já na enfermaria especializada estão 21 pacientes, sendo 18 com resultado positivo para a doença. Outros 7 pacientes estão hospitalizados, 3 na UTI-Covid-19 e 4 na enfermaria especializada.