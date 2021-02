Prefeito de Canela e presidente da Amserra, Constantino Orsolin, visita prefeitos da entidade

Continua depois da publicidade

Eleito como presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra – Amserra, no último dia 29, o prefeito de Canela Constantino Orsolin visitou todas as prefeituras que compõem a entidade.

A pauta dos encontros com os prefeitos foi apontar as principais demandas de cada um a fim de organizar as prioridades que farão parte desta gestão da Amserra, que irá até março de 2022.

Dentre as demandas regionais apontadas pelas autoridades municipais visitadas estão: a busca junto ao governo do Estado por mais efetivo na Brigada, Polícia Civil e Bombeiros e o Aeroporto Regional das Hortênsias. Na área de pavimentações foram elencadas a Rota Panorâmica (Canela/Três Coroas); a estrada Gramado/Santa Maria do Herval e a ERS 373 – estrada Canela/Lajeado Grande em São Francisco de Paula. Como vias a serem duplicadas, Nova Petrópolis/Gramado.

Um secretário de Turismo indicado pela região, a manutenção das rodovias pelas EGR e DNIT, dívidas da Saúde e Transporte Escolar com os municípios, a construção de novas lombadas eletrônicas, PPP (parceria Público Privada) do saneamento e ampliação de atendimento das redes de água pela Corsan serão assuntos a serem tratados pela Amserra junto ao govrno do Estado.

A continuidade das privatizações dos Parques ICMBIO de Canela e São Francisco de Paula e a efetivação da já concluída concessão dos Parques Itaimbezinho e Fortaleza também foram pontos levantados pelos prefeitos, bem como a necessidade de um forte trabalho para alavancar o turismo nestes tempos de pandemia.

Orsolin, após as visitas concluiu: “Meu trabalho será pautado pelas demandas elencadas pelos prefeitos e que estarão em pauta na próxima reunião da AMSERRA, que ocorrerá em março”.

Nas próximas semanas a diretoria da entidade estará reunida para definir as pautas do encontro dos sete prefeitos.

A Amserra é composta pelos municípios de Cambará do Sul, Canela, Gramado , Picada Café, Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval e São Francisco de Paula.