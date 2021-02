Prefeitos da região participaram de reunião com o Governador Leite

Continua depois da publicidade

Prefeitos solicitaram que o repasse de verba dos leitos Covid-19 sejam agilizados. Em 2021, municípios da Amserra não receberam os valores

O Prefeito de Canela e presidente da Amserra – Associação dos Municípios de Turismo da Serra, Constantino Orsolin, participou de reunião on-line da Famurs, juntamente com todas as associações de municípios e o Governo do Estado, na manhã desta segunda-feira.

Na pauta principal foi o pedido unânime dos prefeitos para que o Governador do Estado Eduardo Leite, que também participou do encontro virtual, mantenha o modelo do Decreto de cogestão.

Outros pontos também foram abordados com pedidos para que o Governo do Estado flexibilize, em decreto, para que as escolas infantis e o primeiro ano do ensino fundamental possam ser presenciais, independentemente da cor da bandeira que a região esteja, bem como a vacinação para os professores desses alunos.

A maioria das regiões levantaram a importância de ter uma maior flexibilização para o comércio não essencial, pensando em não prejudicar ainda mais o setor econômico.

Em relação ao pagamento dos leitos de Covid-19, os prefeitos pediram que seja agilizado, já que neste ano ainda não houve repasse desta verba.

Uma sugestão dada e que deve ser acatada é do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Famurs, associações e os próprios municípios realizarem uma campanha de conscientização dos jovens, já que o vírus está atingindo também esta faixa etária neste momento.

A suspensão das atividades das 22h às 5h tiveram total apoio dos prefeitos participantes do encontro, inclusive alguns solicitaram que esta restrição seja ampliada.

Constantino, ao término do encontro afirmou: “a reunião foi muito proveitosa e na tarde de hoje o Governador Leite levará os assuntos tratados ao seu comitê de crise, que está funcionando muito bem, para então fazer as determinações para serem executadas a partir de amanhã em todo o Estado.”