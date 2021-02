Professor da UCS Hortênsia desenvolve pesquisa com hotéis

Continua depois da publicidade

O coordenador do curso de Hotelaria da UCS Hortênsias e embaixador do Festuris, professor Maguil Marsilio, está coletando entrevistas nos hotéis de Gramado, no padrão middle scale (3 a 4 estrelas). A pesquisa faz parte da tese de doutorado do docente, que integra o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade (PPGTURH) da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A intenção do estudo é avaliar se a utilização de capacidades dinâmicas (ações estratégicas de gestão) auxilia na melhora do desempenho de serviços prestados. Para isso, Marsilio contata os estabelecimentos com o auxílio de Jasmine Pereira Vieira, mestre em Turismo e Hospitalidade pela UCS.

Todos os dados coletados com os participantes são imparciais e não há divulgação de dados privados dos entrevistados. Isso porque o estudo busca comparar as teorias mais modernas da administração com a realidade do desempenho dos hotéis em Gramado, que são referência para todo o país. Segundo o professor Maguil Marsilio, mestre em Hospitalidade e Turismo pela UCS, estudos na área de gestão hoteleira por indicadores são escassos, e justamente por isso são importantes para a melhora nas práticas de gestão do setor.

Foto: Gleyce Suguimoto