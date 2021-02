Rotary International comemora 116 anos

Continua depois da publicidade

O Rotary International, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade, comemora 116 anos de fundação nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. A instituição que nasceu em Chicago, EUA, em 1905, formada pelo advogado Paul Percy Harris e mais três homens de negócios: o engenheiro Gustav Loehr, o alfaiate Hiran Shorey e o comerciante Silvester Schiele. Eles almejavam que profissionais de diferentes setores pudessem compartilhar ideias e fazer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou gradativamente seu alcance e visão e hoje, através da Fundação Rotária, financia projetos humanitários em todo o mundo que visam ampliar o impacto local e global nas seguintes áreas:

– Promoção da paz

– Combate a doenças

– Fornecimento de água limpa

– Saúde de mães e filhos

– Apoio à educação

– Desenvolvimento econômico

– Proteção ao meio ambiente

Canela faz parte do D 4670 de ROTARY INTERNATIONAL e compreende 54 clubes e outros 5 clubes satélites localizados em 33 municípios, somando em torno de 1150 pessoas. Fazem parte da Família Rotária os Rotary Clubs, Rotaract Clubs, Interact Clubs, Rotary Kids Clubs e mais recentemente os Rotary Baby Clubs.

O Rotary Club de Canela Inspiração tem pouco mais de um ano de vida e conta com todos os segmentos, Rotary, Rotaract, Interact, Rotary Kids e Rotary Baby, contando com aproximadamente 90 pessoas diretamente envolvidas com ações de serviço e voluntariado, promovendo ações em prol da nossa comunidade e nossas instituições, já tendo colaborado com o nosso HCC, Oásis e APAE, Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como Casa Lar e Centro Social Padre Franco.

Nossa meta é fortalecer os laços com a nossa comunidade e ampliar a nossa rede de serviço, promovendo o desenvolvimento da nossa cidade. Contem conosco e juntem-se a nós nessa causa!