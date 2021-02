Canela – Em bandeira preta, forças de segurança e Prefeitura intensificam fiscalizações com base no decreto estadual

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio dos Departamentos de Fiscalização e Trânsito, junto com órgãos das forças de segurança como Defesa Civil, Brigada Militar, Polícia Civil e Bombeiros, estão desde sábado (20) orientando e fiscalizando o cumprimento do decreto de bandeira preta do Governo do Estado que suspende grande parte das atividades comerciais. O cumprimento da regra passou a vigorar hoje (23), das 20h às 5h.

Além da proibição de abertura para atendimento ao público de estabelecimentos considerados não essenciais, também ficam vedadas festas, reuniões ou eventos, formação de filas e aglomerações nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera.

O decreto não se aplica a farmácias, hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, assistência social e atendimento à população vulnerável, postos de combustíveis e estabelecimentos dedicados à alimentação e hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros. A suspensão também não atinge atividades industriais noturnas.

Ao longo desta terça-feira (23) foram notificados e fechados pelo Departamento de Fiscalização sete estabelecimentos. A operação de orientação e fiscalização está tendo continuidade durante a tarde.

Fotos: Rafael Zimmermann