Daer relança concessão da rodoviária de São Francisco de Paula

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – relançou neste semestre a licitação para a concessão da estação rodoviária de São Francisco de Paula. O processo está em andamento na Central de Licitações do estado (Celic). “Dependendo do andamento da licitação, o terminal poderá contar com nova administração no segundo semestre”, destaca o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann. Segundo ele, o vencedor do processo será responsável pela venda de passagens, despacho de encomendas e demais serviços durante 25 anos. Hagemann relata que em 2020 foi feita a primeira tentativa de licitação desse terminal, porém nenhum empresário disposto a assumir as atividades atendeu aos requisitos do edital. Para mais informações e acesso aos editais, acesse o site do Daer: http://bit.ly/2ZGoOlM