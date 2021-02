Gramado chega a 59 óbitos em decorrência da Covid-19

Continua depois da publicidade

Gramado registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus nesta terça-feira (23), segundo informação do Centro de Operações de Emergência e da Vigilância em Saúde, somente no início da manhã, três óbitos ocorreram. Com a confirmação de outra morte registrada no sábado, o município atingiu 59 mortes. De acordo com o Hospital Arcanjo São Miguel onde as mortes foram registradas, as vítimas são idosos com idades entre 65 e 84 anos.

A 58ª vítima da Covid-19 trata-se de uma mulher, de 84 anos, moradora de Gramado, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19). A idosa que estava internada desde o dia 17 de fevereiro testou positivo para a doença e possuía comorbidades. Já a 59ª vítima, um homem, de 65 anos, também morador de Gramado, morreu após permanecer internado por 27 dias. O paciente teve o diagnóstico positivo para a doença e possuía comorbidades.

Foram 4 óbitos confirmados nesta terça-feira (23).