Gramado confirma dois novos óbitos em decorrência da Covid-19

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, Hospital Arcanjo São Miguel e Vigilância em Saúde, confirma, com pesar, mais dois óbitos causados pelo coronavírus (Covid-19). O primeiro óbito ocorreu no sábado (20), mas os exames confirmando a doença chegaram nesta terça-feira (23). Trata-se de um idoso, de 73 anos, morador de Gramado, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com comorbidades. O paciente deu entrada no São Miguel na sexta-feira (19) e faleceu no sábado.

A segunda morte por coronavírus ocorreu às 7h50 desta terça-feira. A 57ª vítima da doença é um homem de 58 anos morador de Gramado. Além de testar positivo para a Covid-19, o paciente possuía comorbidades. O paciente foi hospitalizado na UTI-Covid-19 no domingo (21). A Secretaria de Saúde e a Vigilância em Saúde orienta toda população que havendo sintomas gripais é necessário buscar atendimento médico imediatamente no Ambulatório Covid-19. O espaço está aberto diariamente, inclusive finais de semana e feriados, das 7h até a meia-noite, sem fechar ao meio-dia.