Poder Legislativo de Gramado lança nesta quarta-feira a TV Câmara

Com o intuito de aprimorar a comunicação e incentivar a participação popular nos trâmites do Legislativo, a Câmara Municipal de Gramado lança nesta quarta-feira, dia 24, a TV Câmara. A programação acontecerá de terça a sexta-feira, das 17 horas às 17h20, com transmissão via Facebook (facebook.com/camara.gramado) e Youtube (youtube.com/camaragramado).

A edição de estreia será com a vereadora Rosi Ecker Schmitt (Progressistas), única mulher parlamentar no Legislativo de Gramado, que conduzirá a sua fala a partir da data celebrada nesta quarta: o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil.

Como funcionará

O formato do programa será o de entrevista: um âncora conversará com um vereador (e convidado, cada haja interesse) a cada dia. Os moradores poderão interagir por meio de comentários na transmissão. “Nosso intuito, com esta ideia, é aproximar o vereador da comunidade por meio deste canal permanente. A população poderá estar cada vez mais dentro do Legislativo, opinando e recebendo informações”, pontua o presidente da Câmara de Gramado, Professor Daniel (PT).

Dúvidas podem ser encaminhadas, ainda, para o WhatsApp do Legislativo: (54) 3295-7000.

Foto: Paulo Vargas/Divulgação