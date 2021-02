Canela – Polícia Civil prende executor de crime que vitimou um motoboy em janeiro

Continua depois da publicidade

O mandante já havia sido detido pela Polícia Civil no dia 12 de fevereiro



A Polícia Civil de Canela realizou operação policial na manhã desta quarta-feira (24), ocasião em que preso indivíduo que participou do espancamento de motoboy na noite de 20 de janeiro, no Bairro Vila do Cedro, em Canela, quando criminosos gravaram as agressões à vítima. Nas imagens, que circularam em redes sociais, a vítima sofre diversas agressões físicas graves, inclusive com taco de beisebol, enquanto é ameaçado pelo líder do grupo e mandante do crime, que fala ao celular de dentro do Presídio Estadual de Caxias do Sul dando ordens aos comparsas. Este criminoso já havia sido preso pela Polícia Civil de Canela no dia 12 de fevereiro.

Na ação desta quarta-feira, realizada no Bairro Jardim, em Gramado, policiais civis canelenses efetuaram a prisão do executor do crime, o qual se escondia dos policiais na casa de um parente. Ele foi surpreendido pela ação policial quando dormia. O criminoso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde deve permanecer por conta de prisão preventiva.



O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela ação policial, informou que, neste e em outros crimes graves ocorridos na cidade nas últimas semanas, sua equipe policial trará à comunidade resultados positivos, com indiciamentos e prisões em todos os casos. A autoridade policial destacou que os policiais civis trabalham em todos os crimes incansavelmente e de forma ininterrupta, inclusive nos finais de semana e nas madrugadas. Medeiros informou, ainda, que esta e outras prisões que ocorreram ou ocorrerão, são fruto de investigação policial qualificada de sua equipe, o que faz com que haja a tendência de que os criminosos permaneçam presos por longos períodos.



O Delegado Heliomar Franco, Diretor da Delegacia Regional de Gramado (2ª DPRI), ressaltou que as ocorrências criminais de maior gravidade têm recebido as devidas prioridades e sido solucionadas com a identificação e prisão de seus autores, trazendo tranquilidade à comunidade.

Foto: Reprodução/Polícia Civil de Canela