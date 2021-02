Gramado supera 5700 casos de Covid-19 nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, Hospital Arcanjo São Miguel e Vigilância em Saúde, registra, nesta quarta-feira (24), 5.300 gramadenses recuperados do coronavírus (Covid-19). Os dados apontam ainda que 140 exames laboratoriais testaram positivo para a doença e 135 pessoas são consideradas recuperadas. Outras 332 pessoas aguardam os resultados dos exames realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o COE, desde o início da pandemia do novo coronavírus foram realizados 27.615 testes, dos quais 5.705 apresentaram resultados positivo para a doença. O boletim revela que 344 gramadenses estão em tratamento, sendo 314 com isolamento domiciliar e 35 internados no Hospital Arcanjo São Miguel. Dos pacientes internados, 17 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19), sendo 15 com confirmação para o vírus. Já na enfermaria especializada estão 18 gramadenses, 15 com diagnóstico positivo.

Seguem internados 6 pacientes não residentes, 4 na UTI-Covid-19 e dois na enfermaria especializada.